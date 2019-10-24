Шокин просит расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Национальную полицию расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Верховной Рады за его отставку.

Об этом говорится в заявлении о преступлении, текстом которого располагают Українськi Новини.



Заявление подано 30 августа текущего года. В нем указывается, что 1 августа текущего года экс-депутат Рады Дмитрий Святаш составил нотариально заверенное заявление о том, что он отсутствовал в сессионном зале парламента 29 марта 2016 года и не голосовал за отставку Шокина с поста генпрокурора.



Тем не менее, его голос был учтен как присутствующего в зале. На этом основании Шокин просит правоохранителей внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном преступлении и открыть уголовное производство.



Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.



29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.