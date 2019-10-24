Шокин не явился в Верховный суд по иску о восстановлении генпрокурором

Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Заседание началось в 10:00. На суд не явился сам Шокин, однако пришел его представитель. Представитель истца не сообщил, где он находится. Как сообщали Українськi Новини, Шокин хочет через Верховный суд восстановиться в должности генпрокурора. В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.Ранее Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности. Также источник сообщил, что Шокин находится в Украине и не комментирует дело Байдена.Кроме того, Шокин просил Нацполицию расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.