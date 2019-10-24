Шокин не явился в Верховный суд по иску о восстановлении генпрокурором

Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.



Заседание началось в 10:00. На суд не явился сам Шокин, однако пришел его представитель. Представитель истца не сообщил, где он находится.







Как сообщали Українськi Новини, Шокин хочет через Верховный суд восстановиться в должности генпрокурора.



В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.



29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.



Ранее Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности.



Также источник сообщил, что Шокин находится в Украине и не комментирует дело Байдена.



Кроме того, Шокин просил Нацполицию расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.



Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.