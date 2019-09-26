Шокин хочет через Верховный суд восстановиться в должности генпрокурора

Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности после того, как его допросили по делу об убийстве Шеремета

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

2 сентября Шокин через своего представителя обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности.

6 сентября Верховный Суд открыл производство по иску Шокина к Президенту, Верховной Раде о признании незаконными и отмене решений о его увольнении.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.

Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.