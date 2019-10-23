Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 23 жовтня.Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.Засідання розпочнеться об 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі. За підсумками засідання планується брифінг прем'єра, однак інформації про час брифінгу на даний момент немає.Як повідомляли Українські Новини, Кабмін спростив отримання житлових субсидій трьом категоріям населення. У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії, а міністр соціальної політики заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.Також команда Зеленського готує загальну перевірку субсидіантів.Раніше Кабінет Міністрів затвердив державну програму розвитку Карпат на 2020-2022 роки. Крім того, Кабмін пропонує Верховній Раді запустити ринок землі.Ще Кабінет Міністрів схвалив звільнення київського та луганського губернаторів.Тим часом субсидії на зиму будуть оформляти по-новому.