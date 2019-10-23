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23 жовтня 2019, середа, 09:37 7
Кабмін 2019-10-23T10:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабмін, ЗМІ, Засідання Кабміну, Брифінг, Олексій Гончарук
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться об 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі. За підсумками засідання планується брифінг прем'єра, однак інформації про час брифінгу на даний момент немає.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін спростив отримання житлових субсидій трьом категоріям населення.

У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії, а міністр соціальної політики заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.Також команда Зеленського готує загальну перевірку субсидіантів.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив державну програму розвитку Карпат на 2020-2022 роки.

Крім того, Кабмін пропонує Верховній Раді запустити ринок землі.

Ще Кабінет Міністрів схвалив звільнення київського та луганського губернаторів.

Тим часом субсидії на зиму будуть оформляти по-новому.

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