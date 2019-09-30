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30 сентября 2019, понедельник, 19:32 3047
Экономика 2019-09-30T19:32:37+03:00
Українські Новини
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии

В Кабмине рассказали, кто получит субсидии

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в документе.

В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

Также Кабмин планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Министр социальной политики Юлия Соколовская объясняет сокращение финансирования жилищных субсидий, предусмотренное в проекте государственного бюджета на 2020 год, ростом доходов граждан.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из госбюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.

Госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен.

Тем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку - будут отбирать пенсии и льготы.

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