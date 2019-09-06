Команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы

В Украине в скором времени может начаться массовая проверка всех граждан, которые получают социальные выплаты от государства. Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной полиции Даниил Гетманцев (Слуга народа), пишет Обозреватель.

Зеленский намерен поручить работникам государственных органов проверить всех граждан Украины, которые получают социальные выплаты. Верификация будет происходить в три этапа. Отмечается, что третий этап может продолжаться до трех лет после отмены выплаты.

В единую базу будет попадать информация о каждом гражданине, который получает финансовую помощь от государства. Базу будут обновлять новой информацией.

В случае обнаружения нарушений, те деньги, которые жители Украины получили незаконно, заставят вернуть в бюджет.

Чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника. Под проверку попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и многодетных семей.

Информация о вашей личности может попасть в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:

пенсию,

льготу,

субсидию,

стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Кроме того, закон защищает собранные данные. И если кто-либо передаст анкету любым организациям для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону. Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже был создан реестр субсидиантов. Отличительная черта между предыдущими реестрами заключается в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

В реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО; пол; место и дата рождения; паспортные данные и ИНН (если он есть); адрес прописки,адрес проживания; данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.); где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Проверка будет проходить в три этапа:

Первый этап проверки будет проводить орган, к которому будут обращаться за материальной выплатой. Льготниками подается заявление, затем используются все необходимые для выплаты документы, которые внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока не будут получены деньги от государства. Например, если совершается покупка на сумму от 50 тыс. грн (покупка машины), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Это делается в случае если, гражданин находит работу и больше не нуждается в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Чиновники, которые находят нарушение, передают информацию органу, который проводит выплату. Там еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно.

В таком случае нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.

В случае, если гражданин не согласны с решением – также можно обратиться в суд и доказать свою правоту.

Подобный законопроект разрабатывал и прошлый состав Кабмина. Однако на его принятие политической воли не хватило. Основополагающая идея заключается в том, что деньги государства – это общие средства всех налогоплательщиков и распределяться должны справедливо. Если кто-то указывает в декларации неверные данные и зарабатывает "в конверте", то получать помощь он не должен.

На данный моммент, законопроект вступит в силу на следующий день после его публикации в связи с тем, что разработан "Слугой народа". Документ вступит в силу на следующий день после его публикации. А сама база и некоторые положения – после создания технической возможности.

Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года Конституционный суд вернул возможность пенсионерам оформлять досрочный выход на пенсию, не дожидаясь пока им исполнится 50-55 лет. КС признал неконституционным ряд положений Закона "О пенсионном обеспечении".