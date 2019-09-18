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18 сентября 2019, среда, 13:32 87
Кабмин 2019-09-18T13:38:54+03:00
Українські Новини
Финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев, - министр соцполитики

Финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев, - министр соцполитики

Субсидии.
Субсидии.

Министр социальной политики Юлия Соколовская объясняет сокращение финансирования жилищных субсидий, предусмотренное в проекте государственного бюджета на 2020 год, ростом доходов граждан.

Об этом Соколовская написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Министр отмечает, что по сравнению с заложенными в госбюджет-2019 55,1 млрд гривен заложенных в госбюджет-2020 средств на субсидию меньше, но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли, соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам.

При этом, по словам Соколовской, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и на данный момент в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд гривен, которых достаточно.

Таким образом, заверяет министр, фактически "сокращения" нет и предусмотренной на 2020 год суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи при оплате коммунальных услуг.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей!", - написала она.

Соколовская отмечает, что Мигонсоцполитики постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий.

На данный момент прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из госбюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.

Госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен.

Тем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку - будут отбирать пенсии и льготы.

Больше новостей о: Субсидии Министерство социальной политики Украины Госбюджет-2020 Юлия Соколовская

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