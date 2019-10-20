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20 октября 2019, воскресенье, 19:35 57
Кабмин 2019-10-20T19:35:01+03:00
Українські Новини
Кабмин придумал, как будет развивать Карпаты и утвердил госпрограмму

Кабмин придумал, как будет развивать Карпаты и утвердил госпрограмму

Кабмин, Туризм, Карпаты, госпрограмма

Кабинет Министров утвердил государственную программу развития Карпат на 2020-2022 годы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что программа направлена на улучшение социального и экономического развития Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Верховная Рада одобрила присоединение Украины к протоколу о туризме рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Также ранее сообщалось, что в Карпатах из-за ливней развалился мост и сошли оползни.

В прошлом году веб-камеры в Буковеле, Драгобрате и других курортах "показали" готовность сезона: цены на жилье и ski-пасы.

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