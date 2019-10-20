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20 октября 2019, воскресенье, 23:12 1566
Экономика 2019-10-20T23:17:56+03:00
Українські Новини
Получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев, - Кабмин

Получение субсидий упрощено для трех категорий украинцев, - Кабмин

Кабмин, Субсидия, Субсидии, оформление субсидий, Жилищная субсидия
Субсидии.
Субсидии.

Кабинет министров Украины упростил получение жилищных субсидий трем категориям населения в то время, как Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий и субсидий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий", - сказано в нем.

Согласно ему, субсидии теперь проще получить таким категориям:

  1. детским домам семейного типа;
  2. военнослужащим;
  3. гражданам старше 60 лет.

Отмечается, что детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

Как сообщали Українські Новини, в Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров. Также субсидии на зиму будут оформлять по-новому.

Ранее в Кабмине рассказали, кто получит субсидии, а министр социальной политики заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев. Кроме того, команда Зеленского готовит всеобщую проверку субсидиантов.

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