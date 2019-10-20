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20 октября 2019, воскресенье, 16:02 597
Кабмин 2019-10-20T16:02:44+03:00
Українські Новини
Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов

Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов

Кабмин, Увольнение с должности, Михаил Бно-Айриян

Кабинет Министров на заседании 20 октября одобрил увольнение председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українськi Новини.

Другие подробности не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября председатель Киевской областной государственной администрации Бно-Айриян подал в отставку.

10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

7 июля Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Комарницкий - доктор юридических наук, профессор, полковник милиции, занимал должность ректора Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко с 2007 года.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

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