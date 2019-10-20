Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов

Кабинет Министров на заседании 20 октября одобрил увольнение председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українськi Новини. Другие подробности не уточняются. Как сообщали Українськi Новини, 20 октября председатель Киевской областной государственной администрации Бно-Айриян подал в отставку. 10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна. 35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго". 7 июля Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Комарницкий - доктор юридических наук, профессор, полковник милиции, занимал должность ректора Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко с 2007 года. Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.