Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов

Кабинет Министров на заседании 20 октября одобрил увольнение председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українськi Новини.

Другие подробности не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября председатель Киевской областной государственной администрации Бно-Айриян подал в отставку.

10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

7 июля Зеленский назначил председателем Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Комарницкий - доктор юридических наук, профессор, полковник милиции, занимал должность ректора Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко с 2007 года.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.