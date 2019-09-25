Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли.\r\nОб этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.\r\n"Во-первых, украинская земля должна покупаться украинскими гражданами и украинскими компаниями. Это безусловный принцип. Единственное исключение, которое есть в законе, это иностранцы могут получать в наследство землю, но при этом на протяжении года они должны продать эту землю", - сказал он.\r\nПри этом Гончарук добавил, что в рамках области никто не может купить более 15% сельскохозяйственной земли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Есть определенные антимонопольные требования, которые сводятся к тому, что в рамках области никто не может купить более 15% сельскохозяйственной земли. Это делается для того, чтобы не возникали какие-то феодалы, которые владели бы всей землей, и для того, чтобы в любом случае была конкуренция", - подчеркнул он.\r\nКак сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года.\r\nГончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.\r\nПрезидент Владимир Зеленский заявляет, что в предлагаемой правительством модели рынка земли предусмотрено, что ее смогут покупать только граждане Украины и украинские компании.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.\r\nТем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.