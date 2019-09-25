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25 сентября 2019, среда, 14:39 3948
Экономика 2019-09-25T14:39:49+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли

Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Во-первых, украинская земля должна покупаться украинскими гражданами и украинскими компаниями. Это безусловный принцип. Единственное исключение, которое есть в законе, это иностранцы могут получать в наследство землю, но при этом на протяжении года они должны продать эту землю", - сказал он.

При этом Гончарук добавил, что в рамках области никто не может купить более 15% сельскохозяйственной земли.

"Есть определенные антимонопольные требования, которые сводятся к тому, что в рамках области никто не может купить более 15% сельскохозяйственной земли. Это делается для того, чтобы не возникали какие-то феодалы, которые владели бы всей землей, и для того, чтобы в любом случае была конкуренция", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года.

Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в предлагаемой правительством модели рынка земли предусмотрено, что ее смогут покупать только граждане Украины и украинские компании.

Также премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

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