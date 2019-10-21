Гладковський вийшов з СІЗО, але продовжує голодування, - адвокат

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, який раніше оголосив голодування, вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень. Про це журналістам повідомив його адвокат Руслан Волинець, передають Українські Новини. "Олег Гладковський був звільнений з СІЗО", - сказав він. За його словами, Гладковський продовжує голодування після виходу з ізолятора. На нього наділи електронний браслет контролю. Найближчим часом Гладковський здасть паспорт для виїзду за кордон. Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського а НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Однак 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень. Тим часом Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави. Раніше Гладковському вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).