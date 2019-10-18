НАБУ и САП хотят арестовать Гладковского с залогом 100 млн гривен, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура попросили суд установить для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского залог в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает телеграм-канал "UN-Сливы и груши".

Так, сообщается, что суд по делу Гладковского состоится сегодня, однако точное время пока неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Также днем появилась информация, что НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен.