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18 октября 2019, пятница, 21:25 295
Судебная власть 2019-10-18T22:20:18+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП хотят арестовать Гладковского с залогом 100 млн гривен, - СМИ

НАБУ и САП хотят арестовать Гладковского с залогом 100 млн гривен, - СМИ

НАБУ, Олег Гладковский, САП
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура попросили суд установить для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского залог в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает телеграм-канал "UN-Сливы и груши".

Так, сообщается, что суд по делу Гладковского состоится сегодня, однако точное время пока неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Также днем появилась информация, что НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен.

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