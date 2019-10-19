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19 октября 2019, суббота, 20:54 348
Судебная власть 2019-10-19T20:54:27+03:00
Українські Новини
Правовой беспредел и узурпация власти: Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодать

Правовой беспредел и узурпация власти: Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодать

Суд, Олег Гладковский, Свинарчук-Гладковский, Коррупция в
Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого суд арестовал и установил смешной залог в 10 млн гривен, считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан", передают Українськi Новини.

"После завершения заседания Верховного антикоррупционного суда 19 октября  Гладковський заявил, что он возражает против такого решения суда и считает возбужденное против него дело политически мотивированным. Как и раньше, он считает безосновательным свое задержание, поскольку никаких ограничений на выезд за границу не получал, как, собственно, и повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий. До задержания Гладковський все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. Гладковский заявил, что он продолжает голодовку в знак протеста против правового беспредела совершенного против него", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Гладковский призвал мировое сообщество обратить внимание на факты ручного управления правоохранительными органами и судами со стороны узурпированной властной вертикали в Украине.

Экс-первый замсекретаря СНБО отрицает все обвинения в свой адрес, поскольку считает дело политически ангажированным и преследующим прежде всего медийный результат.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского.  Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривенВысший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен. 

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). 

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