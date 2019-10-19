Суд арестовал Гладковского и установил смешной залог в 10 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен. Такое решение суд принял в субботу, передают Українськi Новини. Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, которые требовали ареста Гладковского и залога 100 млн гривен. При этом суд отказался отпускать Гладковского на поруки депутата Верховной Рады. Гладковский отказался комментировать решение суда. Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского. Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен. Кроме того, Гладквскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). Тем временем Гладковский объявил голодовку.