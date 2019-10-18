Пенсії "перевалили" за 10 тисяч гривень: як змінилися виплати і у скількох - найвищі

За останні три місяці в Україні зросли пенсії. При цьому розмір середньої пенсії підвищився на 14 гривень – до 3019 гривень на місяць. За період з липня по вересень грошове забезпечення за віком збільшилася на 7 гривень – до 3016 гривень в місяць, повідомляє "Сьогодні".

При цьому, за підрахунками Пенсійного фонду, майже половина всіх літніх українців отримують щомісяця 1,5-2 тисячі гривень. 75 тисяч осіб мають виплати, які менше цієї суми. І 245 тисяч пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.

Інфографіка: "Сьогодні"

Раніше Українські Новини писали, скільки Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій та субсидій. Також показник середньої зарплати для пенсії зменшився.

Також стало відомо, як зростуть пенсійні виплати наступного року. Крім того, в Україні масово перевіряють пенсіонерів - кого можуть змусити повернути гроші.

Тим часом міністерство закордонних справ пообіцяло відновити виплату пенсій на Донбасі і менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду.