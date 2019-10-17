Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты

В то время, как субсидии на зиму будут оформлять по-новому, Пенсионный фонд Украины направил на финансирование пенсий 21,1 млрд гривен, а на финансирование жилищных субсидий - 99 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 21,1 млрд гривен, а на жилищные субсидии - 99 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как переоформить субсидию не выходя из квартиры и о четырех топ-хитростях оформления субсидий среди украинцев. Также в мае финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов. Тем временем минимальная пенсия может вырасти в следующем году, а показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

Кроме того, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда, а пенсии в Украине "перевалили" за 10 тысяч.