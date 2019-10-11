Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец будет сам решать, сколько откладывать

В Украине в 2022-2023 году Кабмином планируется введение накопительной пенсии. Об этом в эфире Украинского радио заявила глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Я думаю, что это будет 2022−2023 год, если мы будем готовы раньше — то раньше. Один из первых законопроектов, который был принят — это так называемый законопроект о "сплите", который позволит открыть второй уровень пенсионного обеспечения, где деньги работодателя и часть денег людей в обязательном порядке идут на накопление", — сказала она.

Так, Третьякова отметила, что регулятором новой пенсионной системы должен стать Нацбанк Украины.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку станет регулятором государственных пенсионных фондом и администратором.

Третьякова предполагает, что указанная процедура займет девять месяцев.

По мнению депутата, закон не должен принуждать граждан откладывать определенный процент от зарплаты. Она считает, что каждый украинец сам должен определится сколько он хочет откладывать.

"Мы должны проводить переговоры с работодателями для того, чтобы они 2−3% выделили для такого накопления. Человек же должен принимать решение добровольно, какой процент она хочет откладывать", — считает депутат.

Введение системы второго уровня означает внедрение общеобязательного накопительного страхования.

Третьякова подчеркнула, что закон не должен принуждать граждан откладывать определенный процент от зарплаты.

"Мы должны быть уверены, что финансовая система защищена от мошенников, от того, что там могут быть неопытные финансисты, которые потратят накопленные средства в свою пользу", — добавила депутат "Слуги народа".

Согласно данным Кабмина, в насчитывается 11,7 миллионов пенсионеров. То есть, на одного получателя пенсии приходился только один работник, который постоянно уплачивает налоги.

Как сообщали Українські Новини, в Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги.

Тем временем согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может вырасти со следующего года до 1638 грн, с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.