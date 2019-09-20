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20 сентября 2019, пятница, 17:19 89
Экономика 2019-09-20T17:30:01+03:00
Українські Новини
МИД пообещал возобновить выплату пенсий на Донбассе

МИД пообещал возобновить выплату пенсий на Донбассе

Глава МИД Вадим Пристайко заявляет, что Украина восстановит выплаты пенсий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в интервью Европейской правде, опубликованном в ятницу, 20 сентября.

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО", - сообщил министр.

По его словам, о полной отмене блокады речи не идет, так как для этого сепаратисты сначала должны вернуть конфискованные предприятия.

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русским или белорусским, правда? Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сказал Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из госбюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.

Госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен.

Тем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку - будут отбирать пенсии и льготы.

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