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24 сентября 2019, вторник, 21:14 1863
Экономика 2019-09-24T21:24:53+03:00
Українські Новини
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда

Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда

Пенсия. Фото: censor.net
Пенсия. Фото: censor.net

Всего 10 тысяч человек загрузили новое приложение "Пенсионный фонд в смартфоне" в то время, как общее количество пенсионеров, по данным Пенсионного фонда, составляет 11,5 миллионов.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в соцсети Facebook.

"Более 10 тысяч человек уже загрузили мобильное приложение "Пенсионный фонд", - сказано в сообщении.

Само приложение рекламировалось из-за возможности оформлять "Е-пенсию" и получать ряд услуг без посещения самого Пенсионного фонда. На данный момент оно находится в тестовом режиме и может работать с перебоями. Кроме того, ряд функций в нем все еще недоступны и в фонде просят сообщать об ошибках приложения и замечаниях к его качеству.

Фото: Пенсионный фондФото: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился. Кроме того, за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья.

Тем временем Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, а министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев. 

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