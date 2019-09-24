Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда

Всего 10 тысяч человек загрузили новое приложение "Пенсионный фонд в смартфоне" в то время, как общее количество пенсионеров, по данным Пенсионного фонда, составляет 11,5 миллионов.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в соцсети Facebook.

"Более 10 тысяч человек уже загрузили мобильное приложение "Пенсионный фонд", - сказано в сообщении.

Само приложение рекламировалось из-за возможности оформлять "Е-пенсию" и получать ряд услуг без посещения самого Пенсионного фонда. На данный момент оно находится в тестовом режиме и может работать с перебоями. Кроме того, ряд функций в нем все еще недоступны и в фонде просят сообщать об ошибках приложения и замечаниях к его качеству.

Фото: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился. Кроме того, за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья.

Тем временем Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, а министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.