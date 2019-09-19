подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 07:26 377 Инфографика
Экономика 2019-09-19T07:33:48+03:00
Українські Новини
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд

Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд

Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

После того, как в Украине запустили пенсионный фонд в смартфоне, с помощью которого можно оформить "Е-пенсию", ведомство утвердило средний показатель зарплаты для начисления пенсии за июль на уровне 9 308 гривен 13 копеек.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 9 308 гривен 13 копеек.

Инфографика: Инфографика: "Пенсионный фонд Украины"/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам. Также министр социальной политики Юлия  Соколовская заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.

Тем временем за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд средняя зарплата Пенсионный фонд Украины

Архив
Новости
На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады" 08:14 Карта
Стало известно кто войдет в новую команду Фонда госимущества, - СМИ 08:09
Марш за климат. Фото: ecoaction.org.ua
Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат 08:00
Я готовился ко второй голодовке весь этот год, - Сенцов 07:59
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова 11:48
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok