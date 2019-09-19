Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд

После того, как в Украине запустили пенсионный фонд в смартфоне, с помощью которого можно оформить "Е-пенсию", ведомство утвердило средний показатель зарплаты для начисления пенсии за июль на уровне 9 308 гривен 13 копеек.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 9 308 гривен 13 копеек.

Инфографика: "Пенсионный фонд Украины"/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам. Также министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.

Тем временем за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья.