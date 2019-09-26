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26 сентября 2019, четверг, 11:13 903
Экономика 2019-09-26T11:37:01+03:00
Українські Новини
Повышение минимальной пенсии: как вырастут выплаты в следующем году

Повышение минимальной пенсии: как вырастут выплаты в следующем году

Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, минимальная пенсия в Украине равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может составлять в начале года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%, сообщает "Сегодня".

А вот если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что к концу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн. Эти цифры предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции.

После существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Также Пенсионный фонд сообщил, что показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

Ранее Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.

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