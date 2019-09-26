Повышение минимальной пенсии: как вырастут выплаты в следующем году

В то время, как Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, минимальная пенсия в Украине равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может составлять в начале года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%, сообщает "Сегодня".\r\nА вот если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что к концу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн. Эти цифры предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции.\r\nПосле существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Также Пенсионный фонд сообщил, что показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.