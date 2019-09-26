Повышение минимальной пенсии: как вырастут выплаты в следующем году

А вот если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что к концу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн. Эти цифры предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции.

После существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Также Пенсионный фонд сообщил, что показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

Ранее Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.