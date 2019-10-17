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17 жовтня 2019, четвер, 06:25 9 Інфографіка
Економіка 2019-10-17T07:15:02+03:00
Українські Новини
Фінансування пенсій і субсидій: скільки Пенсійний фонд направив на виплати

Фінансування пенсій і субсидій: скільки Пенсійний фонд направив на виплати

Субсидії.
Субсидії.

У той час, як субсидії на зиму будуть оформляти по-новому, Пенсійний фонд України надіслав на фінансування пенсій 21,1 млрд гривень, а на фінансування житлових субсидій - 99 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом України триває фінансування пенсій за жовтень і житлових субсидій за вересень", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 21,1 млрд гривень, а на житлові субсидії - 99 млн гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд/FacebookІнфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як переоформити субсидію не виходячи з квартири і про чотири топ-хитрощі оформлення субсидій серед українців. Також у травні фінансування субсидій скоротили на 8 мільярдів. Тим часом мінімальна пенсія може зрости наступного року, а показник середньої зарплати для пенсії зменшився.

Крім того, менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду, а пенсії в Україні "перевалили" за 10 тисяч.

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