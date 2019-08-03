Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев

В то время, как средний размер субсидии изменился , украинцы, не имеющие права на эту социальную помощь, все чаще обращаются к хитростям, которые помогают им ее оформить.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина", передают Українські Новини.

Так, на первом месте топа хитростей, на которые готовы украинцы, чтобы получить субсидию, - развод. Таким образом пытаются скрыть часть семейных доходов. Чаще всего браки разрывают накануне отопительного сезона. Разоблачить фиктивный развод социальным службам крайне сложно.

Супруги могут быть разведены, но при этом продолжать вести совместное хозяйство, находиться в семейных отношениях, но формально, при обращении в органы будут подавать информацию, что они не являются супругами.

На втором месте - выписка или снятие с регистрации в квартире одного из членов семьи для получения государственной помощи. Де-факто он никуда не съезжает.

На третьем месте - поиск работы без оформления. Претендент на субсидию получает зарплату в конверте, а социальным службам говорит, что безработный. Более того, даже становится на учет в центр занятости и получает двойную помощь.

На четвертом месте списка мошеннических схем - получение справки об алкогольной или наркотической зависимости одного из членов семьи. Таким образом пытаются довести его временную неспособность получать доход. На самом деле, этот человек может работать нелегально.

Проявляют такой обман во время проверок претендентов на льготу - не часто.

В то же время, если ложную информацию такие обнаружат, субсидию за весь период получения придется вернуть.

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