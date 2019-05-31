Финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов

Кабмин уменьшил объем финансирования программы по предоставлению субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ, объем которых за 2019 год вырос на 40%, на 13,6 миллиарда гривень, в то же время увеличив программу по выплате субсидий в денежные форме на 5,5 миллиарда гривень.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №357-р от 22 мая 2019 года, передают Українськi Новини.

Так, в документе отмечается, что правительство поручило перераспределить средства за счет уменьшения объема расходов потребления по программе предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на сумму 13,558 миллиарда гривень.

В то же время, по 5,544 миллиарда гривень было увеличено финансирование программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме".

Всего общее финансирование выплаты субсидий населению уменьшено на 8,014 миллиарда гривень.

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