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15 августа 2019, четверг, 06:30 335 Инфографика
Финансы 2019-08-15T06:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсии в Украине "перевалили" за 10 тысяч: как изменились выплаты

Пенсии в Украине "перевалили" за 10 тысяч: как изменились выплаты

Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

После очередного этапа повышения пенсий в Украине 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

По данным фонда, пенсию в размере до 1,4 тыс. гривен в марте получал 1% людей, по состоянию на июль - 0,7%, пенсионные выплаты в размере от 1,4 тыс. гривен до 1,5 тыс. гривен в марте получало 11% людей, а в июле показатель упал до 0,1%.

Пенсии в Украине. Фото: facebook.com/pfu.gov.uaПенсии в Украине. Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Также выплаты в размере от 1,5 до 2 тыс. гривен в марте получало 16% пенсионеров, а в июле показатель значительно вырос - до 42%.

От 2 тыс. до 3 тыс. гривен выплат в марте получало 44% людей, а в июле показатель снизился до 27,6%.

От 3 тыс. до 4 тыс. гривен в марте получало 12%, а в июле 12,6%.

Пенсионные выплаты в размере от 4 тыс. до 5 тыс. гривен в марте получало 4%, в июле - 6%.

Также отмечается, что от 5 тыс. до 1000 тыс. гривен пенсионных выплат в марте получало 8%, а в июле - 8,9%.

Более 10 тыс. гривен пенсионных выплат в марте получало 2%, а в июле - 2,1%.

Как сообщали Українські Новини, ПФ начал финансирование пенсий и субсидий за август.

С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

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