Как переоформить субсидию не выходя из квартиры: Минсоцполитики дал инструкцию

После того, как Пенсионный фонд Украины с 14 сентября запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд", которое позволяет оформить пенсию онлайн со смартфонов и планшетов, Минсоцполитики решило уменьшить нагрузку на свои подразделения путем оформления субсидий через интернет. Таким образом, украинцы могут подавать заявки на коммунальные субсидии в электронной форме. \r\nСделать это можно прямо на сайте министерства, выполнив несколько простых шагов.\r\nШАГ 1. Зайти на сайт Минсоцполитики в рубрику "Е-Сервіси".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nШАГ 2. В рубрике "Е-Сервіси". выбрать "Субсидії".\r\n\r\nШАГ 3. Выбрать один из трех способов регистрации \/ входа.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри этом чиновники ведомства обращают внимание, что регистрация с помощью ЭЦП или BankID дает возможность подавать и подписывать документы в электронном виде. При такой регистрации не нужно посещать управления соцзащиты.\r\n\r\n\r\nЕсли же вы хотите зарегистрироваться при помощи электронного адреса, документы придется распечатать, подписать и занести в орган соцзащиты в бумажной форме.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНеобходимые документы поступят на э-адрес физлица в формате PDF, после того как оно заполнит форму на сайте.\r\nШАГ 4. После входа в систему заполнить электронные формы:\r\n\r\nЗаявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделения банка),\r\nДекларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.\r\n\r\nШАГ 5. Подтвердить правильность данных и подать документ.\r\nВ то же время, воспользоваться сервисом только те, кто получил электронную подпись, что можно легко сделать удаленно в Приватбанке. В министерстве уверяют - получение электронной подписи — не очень хлопотный процесс. Можно либо сходить в центр сертификации Минюста, либо сделать это удаленно в государственном Приватбанке. В его системе Приват24.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПосле выполения всех действий, следует проверить электронную почту, указанную при регистрации. Ведь после подачи документов на указанный э-адрес придет сообщение о том, что э-заявление на назначение субсидии зарегистрировали. Также в сообщении придет его номер и копии представленных документов. Минсоцполитики советует сохранить это сообщение.\r\nКабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из госбюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.\r\nГосбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен.\r\nТем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку - будут отбирать пенсии и льготы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n