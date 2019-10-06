Как переоформить субсидию не выходя из квартиры: Минсоцполитики дал инструкцию

После того, как Пенсионный фонд Украины с 14 сентября запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд", которое позволяет оформить пенсию онлайн со смартфонов и планшетов, Минсоцполитики решило уменьшить нагрузку на свои подразделения путем оформления субсидий через интернет. Таким образом, украинцы могут подавать заявки на коммунальные субсидии в электронной форме.

Сделать это можно прямо на сайте министерства, выполнив несколько простых шагов.

ШАГ 1. Зайти на сайт Минсоцполитики в рубрику "Е-Сервіси".

ШАГ 2. В рубрике "Е-Сервіси". выбрать "Субсидії".

ШАГ 3. Выбрать один из трех способов регистрации / входа.

При этом чиновники ведомства обращают внимание, что регистрация с помощью ЭЦП или BankID дает возможность подавать и подписывать документы в электронном виде. При такой регистрации не нужно посещать управления соцзащиты.

Если же вы хотите зарегистрироваться при помощи электронного адреса, документы придется распечатать, подписать и занести в орган соцзащиты в бумажной форме.

Необходимые документы поступят на э-адрес физлица в формате PDF, после того как оно заполнит форму на сайте.

ШАГ 4. После входа в систему заполнить электронные формы:

Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделения банка),

Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

ШАГ 5. Подтвердить правильность данных и подать документ.

В то же время, воспользоваться сервисом только те, кто получил электронную подпись, что можно легко сделать удаленно в Приватбанке. В министерстве уверяют - получение электронной подписи — не очень хлопотный процесс. Можно либо сходить в центр сертификации Минюста, либо сделать это удаленно в государственном Приватбанке. В его системе Приват24.

После выполения всех действий, следует проверить электронную почту, указанную при регистрации. Ведь после подачи документов на указанный э-адрес придет сообщение о том, что э-заявление на назначение субсидии зарегистрировали. Также в сообщении придет его номер и копии представленных документов. Минсоцполитики советует сохранить это сообщение.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из госбюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.

Госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен.

Тем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку - будут отбирать пенсии и льготы.