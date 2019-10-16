Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко знову не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).\r\nПро це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.\r\n"Не прийшов (Порошенко). Принаймні, поки немає", - сказала вона.\r\nДопит був запланований на 14:00 середи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко. Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.У вересні Порошенко не з'явився на допит в ГБР через пленарне засідання. Крім того, в Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку. Тим часом Портнов викликав Порошенко у прямий ефір на будь-якому телеканалі.