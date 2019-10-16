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16 жовтня 2019, середа, 15:20 4
Силові структури 2019-10-16T15:30:16+03:00
Українські Новини
Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР

Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР

Порошенко Петро Фото: АПУ
Порошенко Петро Фото: АПУ

Колишній Президент Петро Порошенко знову не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"Не прийшов (Порошенко). Принаймні, поки немає", - сказала вона.

Допит був запланований на 14:00 середи.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.


Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету.

13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

У вересні Порошенко не з'явився на допит в ГБР через пленарне засідання.

Крім того, в Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку.

Тим часом Портнов викликав Порошенко у прямий ефір на будь-якому телеканалі.

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