Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко знову не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"Не прийшов (Порошенко). Принаймні, поки немає", - сказала вона.

Допит був запланований на 14:00 середи.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.



Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету.



13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.



У вересні Порошенко не з'явився на допит в ГБР через пленарне засідання.



Крім того, в Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку.



Тим часом Портнов викликав Порошенко у прямий ефір на будь-якому телеканалі.