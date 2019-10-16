Рябошапка за вересень отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\nПри цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРябошапка призначив собі двох заступників, забувши провести конкурс.\r\nТакож раніше Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора.\r\nРябошапка анонсував новини по справі Петра Порошенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.\r\nКрім того, Рябошапка заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура знаходиться поза політикою і бізнесом.\r\n29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.