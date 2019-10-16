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16 жовтня 2019, середа, 08:03 13 Документ
Судова влада 2019-10-16T10:15:02+03:00
Українські Новини
Рябошапка за вересень отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу

Рябошапка за вересень отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Рябошапка призначив собі двох заступників, забувши провести конкурс.

Також раніше Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора.

Рябошапка анонсував новини по справі Петра Порошенка.

Також Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.

Крім того, Рябошапка заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура знаходиться поза політикою і бізнесом.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.

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