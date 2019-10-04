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04 октября 2019, пятница, 16:32 3279
Судебная власть 2019-10-04T16:49:57+03:00
Українські Новини
Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко

Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко

Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в Генеральная прокуратура не анонсирует вручение подозрения, но подчеркнул, что в ближайшее время будут новости по делу бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом генпрокурор сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной подготовке подозрения экс-Президенту Петру Порошенко, передают Українськi Новини.

"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения", - сказал он

При этом Рябошапка не уточнил, какие именно новости будут по делу Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что экс-Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе. При этом 13 сентября Порошенко дал показания Госбюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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