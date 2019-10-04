Рябошапка анонсировал новости по делу Порошенко

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в Генеральная прокуратура не анонсирует вручение подозрения, но подчеркнул, что в ближайшее время будут новости по делу бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом генпрокурор сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной подготовке подозрения экс-Президенту Петру Порошенко, передают Українськi Новини.\r\n"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения", - сказал он\r\nПри этом Рябошапка не уточнил, какие именно новости будут по делу Порошенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.\r\nПосле того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.\r\nРанее адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что экс-Президент Петр Порошенко не намерен проходить проверку на полиграфе. При этом 13 сентября Порошенко дал показания Госбюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.