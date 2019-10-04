Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отреагировал на фразу Президента Владимир Зеленского, сказанную в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, о том, что "новый генрокурор - 100% его человек", заявив, что новая ГПУ будет открытой.\r\nОб этом Рябошапка сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини\r\n"Дела покажут (мою незаангажированность). Наша Генпрокуратура будет открытой и прозрачной... Словами убедить никого нельзя", - сказал генеральный прокурор.\r\nРябошапка обещает быть объективным и считает, что его дела на посту генпрокурора докажут это.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка анонсировал новости по делу Петра Порошенко.\r\nТакже Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.\r\nКроме того, Рябошапка заяивил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.\r\n29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n