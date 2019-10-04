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04 октября 2019, пятница, 17:11 65
Судебная власть 2019-10-04T17:28:32+03:00
Українські Новини
Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре

Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре

Руслан Рябошапка и Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка и Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отреагировал на фразу Президента Владимир Зеленского, сказанную в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, о том, что "новый генрокурор - 100% его человек", заявив, что новая ГПУ будет открытой.

Об этом Рябошапка сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини

"Дела покажут (мою незаангажированность). Наша Генпрокуратура будет открытой и прозрачной... Словами убедить никого нельзя", - сказал генеральный прокурор.

Рябошапка обещает быть объективным и считает, что его дела на посту генпрокурора докажут это.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка анонсировал новости по делу Петра Порошенко.

Также Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Кроме того, Рябошапка заяивил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Больше новостей о: Генпрокуратура Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Дональд Трамп

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