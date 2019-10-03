Рябошапка сделал выговор Луценко

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.\r\nОб этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.\r\nДокумент подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.\r\nПриказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокумент: "UN - сливы и груши"\/Telegram\r\nКак сообщали Українськi Новини, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.\r\n29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.\r\nТем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому, а разведка США считает, что Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко генпрокурором, хотя в разговоре президентов фамилия не называлась.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n