Рябошапка сделал выговор Луценко

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Об этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

Документ: "UN - сливы и груши"/Telegram

Как сообщали Українськi Новини, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому, а разведка США считает, что Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко генпрокурором, хотя в разговоре президентов фамилия не называлась.