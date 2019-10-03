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03 октября 2019, четверг, 14:02 8047 Документ
Судебная власть 2019-10-03T14:39:20+03:00
Українські Новини
Рябошапка сделал выговор Луценко

Рябошапка сделал выговор Луценко

Юрий Луценко. Фото: ГПУ
Юрий Луценко. Фото: ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Об этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

Документ: Документ: "UN - сливы и груши"/Telegram

Как сообщали Українськi Новини, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому, а разведка США считает, что Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко генпрокурором, хотя в разговоре президентов фамилия не называлась.

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