С чего вы взяли, что Коломойский - мой коллега? - Рябошапка об открытии уголовного дела

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сделавший выговор Луценко, заявил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.\r\nОб этом он сказал в ответ на вопрос журналистов, готов ли он открыть уголовные дела на "своих коллег" - главу Офиса Президента Андрея Богдана и бизнесмена Игоря Коломойского, передают Українськi Новини.\r\n"С чего вы взяли, что Коломойский - мой коллега? Прокуратура вне политики и вне бизнеса", - заявил Рябошапка.\r\nГенпрокурор уверяет, что уголовные производства могут быть открыты против любых лиц, если есть законные основания.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева подозревает Коломойского в причастности к поджогу ее дома. Также Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам.\r\nТем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой, а Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря.