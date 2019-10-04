С чего вы взяли, что Коломойский - мой коллега? - Рябошапка об открытии уголовного дела

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сделавший выговор Луценко, заявил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов, готов ли он открыть уголовные дела на "своих коллег" - главу Офиса Президента Андрея Богдана и бизнесмена Игоря Коломойского, передают Українськi Новини.

"С чего вы взяли, что Коломойский - мой коллега? Прокуратура вне политики и вне бизнеса", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор уверяет, что уголовные производства могут быть открыты против любых лиц, если есть законные основания.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева подозревает Коломойского в причастности к поджогу ее дома. Также Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам.

Тем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой, а Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря.