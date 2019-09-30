Зеленський звільнив Данилюка

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) після того, як ЗМІ писали, що у Данилюка виник конфликст з Богданом.\r\nПро це йдеться в указі №724 від 30 вересня, передають Українські Новини.\r\nПричини звільнення в документі не вказані, проте перед початком робочого візиту Зеленського до США для участі в 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Данилюк написав заяву про відставку.\r\nУказу про призначення нового секретаря РНБО або призначення Данилюка на іншу посаду на сайті Президента досі немає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. До цього Данилюк був одним з основних експертів виборчого штабу Зеленського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ візьметься за Данилюка. Також НАЗК знайшло недостовірні факти в декларації Данилюка. В прес-службі Данилюка заявили, що він знаходиться на робочому місці та не подавав у відставку.\r\nРаніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Данилюк подав у відставку і може бути призначений послом у Великобританії або США.\r\nТакож у ЗМІ з'явилася заява голови Офісу президента Андрія Богдана про своє звільнення. Незабаром Богдан підтвердив, що таку заяву написав. Також президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени його команди написали такі заяви відразу ж після приходу у владу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n