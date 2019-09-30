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30 вересня 2019, понеділок, 16:56 51
Президент 2019-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Данилюка

Зеленський звільнив Данилюка

Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) після того, як ЗМІ писали, що у Данилюка виник конфликст з Богданом.

Про це йдеться в указі №724 від 30 вересня, передають Українські Новини.

Причини звільнення в документі не вказані, проте перед початком робочого візиту Зеленського до США для участі в 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Данилюк написав заяву про відставку.

Указу про призначення нового секретаря РНБО або призначення Данилюка на іншу посаду на сайті Президента досі немає.

28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. До цього Данилюк був одним з основних експертів виборчого штабу Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ візьметься за Данилюка. Також НАЗК знайшло недостовірні факти в декларації Данилюка. В прес-службі Данилюка заявили, що він знаходиться на робочому місці та не подавав у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Данилюк подав у відставку і може бути призначений послом у Великобританії або США.

Також у ЗМІ з'явилася заява голови Офісу президента Андрія Богдана про своє звільнення. Незабаром Богдан підтвердив, що таку заяву написав. Також президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени його команди написали такі заяви відразу ж після приходу у владу.

Більше новин про: Указ Президента Президент України Володимир Зеленський Олександр Данилюк Звільнення з посади Секретар РНБО

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