РНБО з держбюджету в наступному році хочуть виділити понад 28 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 28,2 млрд гривень Раді національної безпеки і оборони (РНБО) в 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в парламенті 15 вересня, передають Українські Новини.

В 2019 році бюджет передбачає 177,7 млн гривень для РНБО.

З 2014 по 2019 рік видатки на раду зросли на 31,6% з 135 млн до 177,7 млн.

На наступний рік Апарату РНБО пропонується виділити аналогічну суму – 177,7 млн гривень.

Водночас Кабмін пропонує передбачити для РНБО ще майже 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, який задекларував задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР, за серпень становила 65 тис. гривень, тоді як одного з його заступників, Сергія Кривоноса, - 147 тис. гривень.

Раніше Зеленський ввів Гончарука, Разумкова і Загороднюка до складу РНБО.