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03 жовтня 2019, четвер, 16:53 8
Політика 2019-10-03T16:54:19+03:00
Українські Новини
Данилюк назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку

Данилюк назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку

Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк називає причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.

Про це він повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини.

"Було кілька факторів, але останньою краплею були події навколо Приватбанку. Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків в Приватбанку, і підпалу машини і будинку (колишньої голови Національного банку) Валерії Гонтаревої", - сказав Данилюк.

Екс-секретар РНБО заявив, що він не міг не реагувати на дану ситуацію, так як під час передвиборної кампанії обіцяв, що "робитиме все, щоб вплив (колишнього власника Приватбанку Ігоря) Коломойського в Україні був обмеженим".

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк відмовився від посади посла в США.

30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО.


Раніше ЗМІ писали, що Данилюк звільнився через сварку з Богданом.

Тим часом у декларації Данилюка знайшли недостовірні факти.

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