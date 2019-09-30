НАЗК знайшло недостовірні факти в декларації Данилюка

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро розслідувати декларування недостовірної інформації колишнім секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком за 2015-2016 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

Данилюк в виправлених деклараціях за 2015 і 2016 зазначив недостовірні відомості про житловому будинку та земельній ділянці, що належать йому та дружині.

Сума недостовірних відомостей у деклараціях становить понад 1,6 млн гривень у кожній.

Висновки про виявлені ознаки кримінальних злочинів направлять в НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних даних на суму понад 14 млн гривень депутатом Верховної Ради Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

19 вересня НАБУ відкрило справу проти голови Національного банку України Якова Смолія за фактом декларування недостовірної інформації.

Крім того Маркарову викликали на допит в НАЗК з приводу декларування недостовірної інформації.