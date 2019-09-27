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27 вересня 2019, пʼятниця, 13:37 38
Політика 2019-09-27T14:15:36+03:00
Українські Новини
Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента

Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента

Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Олександр Данилюк подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За інформацією про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім'я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН", - сказано в ньому.

Повідомляється, що Зеленський розгляне його після повернення в Київ.

Як повідомляли Українські Новини, а в прес-службі Данилюка заявили, що він знаходиться на робочому місці та не подавав у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Данилюк подав у відставку і може бути призначений послом у Великобританії або США.

Також у ЗМІ з'явилася заява глави Офісу президента Андрія Богдана про своє звільнення. Незабаром Богдан підтвердив, що таку заяву написав. Також президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени його команди написали такі заяви відразу ж після приходу у владу.

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