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09 жовтня 2019, середа, 09:20 88
Президент 2019-10-09T11:45:04+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування

ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування

Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України
Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім Президентом Петром Порошенком.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

"Це правда. Таку справу зареєстровано", - сказав співрозмовник.

За його словами, справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу. При цьому, як повідомив представник ДБР, справу буде передано до НАБУ, оскільки це його підслідність. Справу зареєстровано за заявою одного з депутатів Верховної Ради.

Раніше в Facebook депутат Ради від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомив, що проти Порошенка відкрито справу за фактом декларування недостовірної інформації за 2018 рік.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит у Панаму про 3 офшори Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази у справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.

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