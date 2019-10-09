ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім Президентом Петром Порошенком.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в ДБР.\r\n"Це правда. Таку справу зареєстровано", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу. При цьому, як повідомив представник ДБР, справу буде передано до НАБУ, оскільки це його підслідність. Справу зареєстровано за заявою одного з депутатів Верховної Ради.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше в Facebook депутат Ради від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомив, що проти Порошенка відкрито справу за фактом декларування недостовірної інформації за 2018 рік.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит у Панаму про 3 офшори Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази у справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.\r\nТим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.