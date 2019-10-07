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07 жовтня 2019, понеділок, 10:37 11
Фінанси 2019-10-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у перший день тижня

Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у перший день тижня

Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 жовтня на 21,94 коп. до 25,2353 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,53 коп. до 24,6677 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 17,76 коп. до 26,9537 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,95 коп. до 27,6740 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6677 25,2353 26,9537 27,6740 3,41 3,90
Максимальний 24,9000 25,6000 27,2500 28,0000 3,77 4,10
Мінімальний 24,3000 24,8000 26,6500 27,3000 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити. Також після місячного зниження курс продажу долара за тиждень злетів на 74 копійки.

Також експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара. Крім того, експерт дав несподіваний прогноз інфляції. Тим часом у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. Також після вихідних курс долара впав.

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