Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у перший день тижня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 жовтня на 21,94 коп. до 25,2353 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 15,53 коп. до 24,6677 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 17,76 коп. до 26,9537 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 17,95 коп. до 27,6740 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6677\r\n25,2353\r\n26,9537\r\n27,6740\r\n3,41\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,9000\r\n25,6000\r\n27,2500\r\n28,0000\r\n3,77\r\n4,10\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,3000\r\n24,8000\r\n26,6500\r\n27,3000\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити. Також після місячного зниження курс продажу долара за тиждень злетів на 74 копійки.\r\nТакож експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара. Крім того, експерт дав несподіваний прогноз інфляції. Тим часом у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. Також після вихідних курс долара впав.