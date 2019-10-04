Доллар рухнул сразу почти на 55 копеек

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 27,71 коп. до 26,8139 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 46,53 коп. до 27,5303 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,5373\r\n25,0567\r\n26,8139\r\n27,5303\r\n3,46\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,8000\r\n25,7500\r\n27,0000\r\n28,3000\r\n3,76\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,5000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,78\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD после понижения в четверг, 3 октября. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.\r\nТакже стало известно, что в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило. На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.