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04 октября 2019, пятница, 10:24 245
Экономика 2019-10-04T10:24:51+03:00
Українські Новини
Доллар рухнул сразу почти на 55 копеек

Доллар рухнул сразу почти на 55 копеек

Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 27,71 коп. до 26,8139 UAH/EUR, курс продажи понизился на 46,53 коп. до 27,5303 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,5373 25,0567 26,8139 27,5303 3,46 3,89
Максимальный 24,8000 25,7500 27,0000 28,3000 3,76 4,00
Минимальный 24,0000 24,8000 26,5000 27,2000 2,50 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD после понижения в четверг, 3 октября. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

Также стало известно, что в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило. На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку после обратного тренда в июле и августе.

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