Опубліковане листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського через справу Байдена

Незважаючи на заперечення Дональдом Трампом тиску на Володимира Зеленського, США висували Україні умову розслідування справи проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена для організації офіційного візиту Зеленського до Трампа у Вашингтон та передачі 250 мільйонів доларів фінансової підтримки на посилення безпеки.

Про це свідчить листування між спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером (який днями подав у відставку), послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором і помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, отримане комітетами Палати представників Конгресу США (нижня палата парламенту) у закордонних справах, з розвідки і з нагляду і реформ, опубліковане "Associated Press", передають Українські Новини.

Відповідно до неї, в липні організовувалась телефонна розмова між Єрмаком і адвокатом Трампа Руді Джуліані.

"Найбільш важливо, щоби Зеленський сказав, що допоможе з розслідуванням", - писав Волкер.

У цьому контексті Тейлор зазначив, що за словами колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка "Зеленський чутливо ставиться до того, щоб Україну сприймали серйозно, а не просто як інструмент Вашингтона у внутрішній передвиборчій політиці".

Перед телефонною розмовою безпосередньо Зеленського і Трампа Волкер попередив Єрмака про те, що він чув з Білого дому, що "якщо Зеленський переконає Трампа, що буде розслідувати і докопається до суті того, що сталося в 2016, то буде оголошена дата візиту до Вашингтона".

Після того як бесіда Президентів відбулася Єрмак повідомив Волкеру, що Трамп запропонував Зеленському обрати будь-яку зручну дату для візиту до Вашингтона у вересні і той вибрав 20-22.

Далі з листування випливає, що американська сторона очікувала публічної заяви Зеленського, а Волкер хотів "порадити Зеленському, що саме йому говорити".

Разом з тим Єрмак заявив, що було би логічно виступати із заявою після того, як Україна отримає підтвердження США щодо дат візиту.

"Як тільки у нас буде дата, ми скличемо прес-брифінг, анонсуємо майбутній візит і окреслимо бачення перезавантаження українсько-американських відносин, включаючи серед іншого розслідування по Burisma і втручанню у вибори", - написав Єрмак Волкеру.

Текст майбутньої заяви Зеленського узгоджували між собою Волкер і Сондленд.

Однак 28 серпня Єрмак надіслав Волкеру новину про те, що Трамп заморозив передачу Україні військової допомоги.

Пізніше Трамп скасував візит до Польщі, де повинна була пройти його коротка зустріч з Зеленським.

В цьому контексті Тейлор поцікавився у колег чи "залежить військова допомога і візит у Білий дім від розслідувань".

"Це кошмар, якщо вони дадуть інтерв'ю і не отримають військову допомогу. Росіянам це сподобається. Меседж, який ми посилаємо українцям (і росіянам) рішенням по військовій допомозі - ключовий. Цією затримкою ми вже похитнули їхню віру в нас. Це мій сценарій з кошмарних снів. Я думаю, це безумство затримувати військову допомогу для допомоги з політичною кампанією", - писав Тейлор.

В свою чергу Сондленд відповів, що Тейлор неправильно протрактував наміри Трампа і насправді той просто хоче переконатися, що Зеленський виконає обіцянки щодо прозорості та реформ.

Цим повідомленням від 9 вересня документ завершується.

Как сообщали Українськi Новини, в США запущено процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах в США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським, хоча дійсно просив у ній розібратися в ситуації з закриттям справи проти сина Байдена Хантера.

Більше того, Трамп готовий оприлюднити більше розмов з Зеленським, хоча той проти.

Зеленський справою сина Байдена не хоче втручатися у вибори США, і заявив, що в України є більш важливі справи, ніж справа Байдена.