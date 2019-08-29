Трамп призупинив виділення військової допомоги в Україні, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Про це з посиланням на топ-чиновника в Білому домі повідомляє видання Politico.

Як уточнило джерело, затримка стосується $250 млн, які Вашингтон збирався традиційно виділити Україні на нинішній фінансовий рік на зміцнення системи безпеки і оборони.

Програму "Ініціатива сприяння безпеці України" оцінять, щоб переконатися, що засоби "використовуються найкращим чином в інтересах Сполучених Штатів". Як відзначає видання, за цю ініціативу Трамп взявся в той час, коли він почав "применшувати військове вторгнення Москви в Україну" і знову наполягати на поверненні Росії в G7.

Анонімний високопоставлений чиновник каже, що причина такого рішення - та ж, що і з критикою Трампа на адресу НАТО: президент США хоче, щоб інші союзники України "вкладали свою справедливу частку".

До складу групи, яка переглядає обсяги військової допомоги Україні, входять глава Пентагону Марк Еспер і радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, який ще вчора був у Києві, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8.

На саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.