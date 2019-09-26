Трамп готовий оприлюднити більше розмов із Зеленським, хоча той проти

Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноих розмов з Володимиром Зеленським, у той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Про це вони повідомили журналістам після того як Зеленський і Трамп обмінялися жартами на зустрічі в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передають Українські Новини.

"Кожна людина може говорити, що хоче. Будь ласка, я ж відкритий. Ну опублікували цього листа. Будь ласка, хоч всі дзвінки. Хоча я особисто вважаю, що іноді такі речі, такі дзвінки між Президентами незалежних країн не повинні публікуватися. Тому що, ви знаєте, є геополітика, плани. Але я не боюся цього. Ви самі бачили", - сказав Зеленський українським журналістам.

На уточнююче запитання, чи погоджував з ним Трамп публікацію стенограми їх бесіди, Зеленський відповів негативно.

"Я не розмовляв перед цим з паном Трампом. Це була моя перша зустріч. Вчора ми просто потисли руки і все на спільному обіді... Я не проти, якщо потрібен, наприклад, юридичний дозвіл. Я просто не знаю формат, чесно вам скажу, - чи потрібен був дозвіл письмовий? Я вам сказав свої відчуття. Я просто думав, що вони опублікують свою частину", - сказав він.

У свою чергу Трамп на брифінгу для американських ЗМІ заявив про готовність оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським.

"Сумно, що незважаючи на всю ту величезну роботу, яку ми зробили цього тижня, преса про це навіть не пише. Демократи запустили цю "качку" під час ООН спеціально, тому що вона відволікає увагу від наших досягнень в Нью-Йорку на ООН. Це все було заплановано. "Полювання на відьом" триває, але це сильно вдарить по ним. Тому що, коли вони дивляться на інформацію - це смішно! Імпічмент за таке? Коли у вас прекрасна зустріч або телефонна розмова?", - сказав Трамп.

Він заявив про готовність опублікувати стенограми не тільки своїх дзвінків, але і віце-президента США Майка Пенса Зеленському.

"Це, до речі, була друга розмова. Думаю, варто попросити першу також. Не вірю, що вони ще цього не зробили. Я чув слух, що вони хочуть першу розмову. Вона була прекрасна. Просіть, і просіть розмови віце-президента, у нього їх також було декілька. Вони всі були хорошими, не було нічого, крім привітань. Кажуть, вони попросять першу розмову. Можете отримати її в будь-який час, коли захочете. Як і розмови Майка Пенса, була одна чи дві. Вони всі були ідеальними", - сказав він.

Крім переговорів 25 липня Трамп також телефонував Зеленськму, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах в Україні.

Трамп висловив готовність опублікувати стенограму, якщо це важливо, але зазначив, що в цілому виступає проти практики оприлюднення переговорів.

"Мені не подобається ідея публікації телефонних розмов. Тому що, коли Президент або прем'єр-міністр, король або королева дзвонять в США, то не хочеться говорити, що ми покажемо це "фейковим ЗМІ" і вони подбають про те, щоб ви виглядали, як дурень. Так складно робити бізнес, адже люди повинні відчувати себе комфортно. Тому мені це не подобається. Але говорили жахливі речі і брехню про невинний дзвінок", - сказав він.

При цьому Трамп запевнив, що публікація стенограми була узгоджена з українською стороною.

"Ми розмовляли з Україною про це. Майк дзвонив своєму колезі. Тому що якби вони не дозволили це зробити, ми б не зробили. Але він сказав, що це була дуже невинна розмова, чому б і ні", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Палата представників Конгресу США запустила процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах в США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій дійсно просив його розібратися в ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою чергу, відповідаючи на питання журналістів на зустрічі, український Президент заявив, що справою Байдена Зеленський не хоче втручатися у вибори США, і в України є більш важливі справи, ніж справа сина Байдена.