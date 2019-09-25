Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

Білий дім оприлюднив телефонна розмова Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського від 25 липня.

Повідомлення про це з посиланням на стенограму розміщено на сайті Білого дому, передають Українські Новини.

"Президент Дональд Трамп випустив розсекречену, нередаговану стенограму його телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року. Стенограму можна прочитати тут (за посиланням)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

Трамп заперечує тиск на Україну під час цієї розмови з метою розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч