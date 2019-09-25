Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп очікує вибачень політичних опонентів після оприлюднення запису розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Будуть демократи вибачатися після того, як побачать, що було сказано в телефонній розмові з Президентом України? Їм слід це зробити, ідеальний дзвінок - застав їх зненацька!" - написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп має намір оприлюднити запис розмови із Зеленським 25 вересня.

Трамп заперечує тиск на Україну під час цієї розмови з метою розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч