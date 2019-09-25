Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп очікує вибачень політичних опонентів після оприлюднення запису розмови з Президентом Володимиром Зеленським.\r\nПро це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Будуть демократи вибачатися після того, як побачать, що було сказано в телефонній розмові з Президентом України? Їм слід це зробити, ідеальний дзвінок - застав їх зненацька!" - написав Трамп.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Трамп має намір оприлюднити запис розмови із Зеленським 25 вересня.\r\nТрамп заперечує тиск на Україну під час цієї розмови з метою розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.\r\nПалата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.\r\nТим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n