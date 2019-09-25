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25 вересня 2019, середа, 21:46 13
Зовнішня політика 2019-09-25T23:30:01+03:00
Українські Новини
Я не хочу бути залученим у вибори в США, - Зеленський

Я не хочу бути залученим у вибори в США, - Зеленський

Зеленський і Трамп. Скріншот відео ТСН
Зеленський і Трамп. Скріншот відео ТСН

Президент Володимир Зеленський на питання журналістів про прохання Президента США Дональда Трампа розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера відповів, що не хоче втручатися у вибори в США, передають Українські Новини.

"Я думаю, ви все прочитали. Ви читали текст. Вибачте, але я не хочу бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США", - відповів Президент.

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Перші декілька хвилин зустрічі були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість задати кілька питань глав держав.

"Ви чули, що у нас був, мені здається, хороший телефонна розмова. Він був нормальним, ми говорили про багато що. Я думаю, ви читали, що ніхто на мене не тиснув", - відповів Зеленський на питання про Байдена.

Трамп також додав, що не було ніякого тиску.

"У вас була можливість поставити питання, і я ціную відповідь", - сказав він.

Після цього Трамп додав, що діяльність сина Байдена - це корупція, а "Зеленський був обраний в першу чергу для припинення корупції".

Президенти спілкувалися між собою і з пресою без перекладача.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпочав зустріч з Трампом.

Також у середу Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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