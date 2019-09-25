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25 вересня 2019, середа, 22:11 17
Президент 2019-09-25T23:45:02+03:00
Українські Новини
У нас багато важливіших справ, - Зеленський про прохання Трампа у справі сина Байдена

У нас багато важливіших справ, - Зеленський про прохання Трампа у справі сина Байдена

Трамп і Зеленський. Скріншот ТСН
Трамп і Зеленський. Скріншот ТСН

Президент Володимир Зеленський на питання журналістів про те, чи він відчуває себе зобов'язаним виконати дану Президенту США Дональду Трампу обіцянку розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера відповів, що в України є багато інших більш важливих справ, передають Українські Новини.

"Я нікому нічого не повинен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна - незалежна країна. і Генеральна прокуратура. Ви самі знаєте, у нас новий генпрокурор - Руслан Рябошапка. Дуже хороша, чесна людина, з освітою, західним досвідом. Буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки? Ви мене вибачте, але у нас є своя країна і у нас багато більш важливих питань - це справи, які важливі для кожного українця - справи Іловайська, Майдану, корупції. Ви знаєте, над чим він працює", - відповів Зеленський.

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Перші декілька хвилин зустрічі були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість задати кілька питань глав держав.

"Я думаю, ви все прочитали. Ви читали текст. Вибачте, але я не хочу бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США", - відповів Зеленський на питання журналістів про прохання Трампа щодо справи сина Байдена.

Зеленський також запевнив, що Трамп не тиснув на нього.

Президенти спілкувалися між собою і з пресою без перекладача.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що не хоче бути залученим у вибори в США.

Тим часом Зеленський розпочав зустріч з Трампом.

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