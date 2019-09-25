У нас багато важливіших справ, - Зеленський про прохання Трампа у справі сина Байдена

Президент Володимир Зеленський на питання журналістів про те, чи він відчуває себе зобов'язаним виконати дану Президенту США Дональду Трампу обіцянку розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера відповів, що в України є багато інших більш важливих справ, передають Українські Новини.\r\n"Я нікому нічого не повинен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна - незалежна країна. і Генеральна прокуратура. Ви самі знаєте, у нас новий генпрокурор - Руслан Рябошапка. Дуже хороша, чесна людина, з освітою, західним досвідом. Буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки? Ви мене вибачте, але у нас є своя країна і у нас багато більш важливих питань - це справи, які важливі для кожного українця - справи Іловайська, Майдану, корупції. Ви знаєте, над чим він працює", - відповів Зеленський.\r\nЗеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.\r\nПерші декілька хвилин зустрічі були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість задати кілька питань глав держав.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я думаю, ви все прочитали. Ви читали текст. Вибачте, але я не хочу бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США", - відповів Зеленський на питання журналістів про прохання Трампа щодо справи сина Байдена.\r\nЗеленський також запевнив, що Трамп не тиснув на нього.\r\nПрезиденти спілкувалися між собою і з пресою без перекладача.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що не хоче бути залученим у вибори в США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом Зеленський розпочав зустріч з Трампом.