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03 жовтня 2019, четвер, 06:05 24
Фінанси 2019-10-03T07:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня стрімко валиться донизу: офіційний курс валют НБУ

Гривня стрімко валиться донизу: офіційний курс валют НБУ

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 жовтня, на 30,45% до 24,8598 UAH/USD у той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3052,6355
100 доларів США 2485,9769
100 швейцарських франків 2482,5683
1000 ієн 231,202
10 російських рублів 3,7989
100 євро 2715,9298

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. Також гривня в обмінниках різко обвалилася, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Крім того, Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.

Тим часом агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року, а у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.

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