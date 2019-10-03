Гривня стрімко валиться донизу: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 жовтня, на 30,45% до 24,8598 UAH/USD у той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3052,6355 100 доларів США 2485,9769 100 швейцарських франків 2482,5683 1000 ієн 231,202 10 російських рублів 3,7989 100 євро 2715,9298

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. Також гривня в обмінниках різко обвалилася, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Крім того, Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.

Тим часом агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року, а у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.