Гривня стрімко валиться донизу: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 жовтня, на 30,45% до 24,8598 UAH\/USD у той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3052,6355\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2485,9769\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2482,5683\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n231,202\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7989\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2715,9298\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. Також гривня в обмінниках різко обвалилася, а з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.\r\nКрім того, Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень.\r\nТим часом агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року, а у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.