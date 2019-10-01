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01 октября 2019, вторник, 20:05 1648
Финансы 2019-10-01T20:30:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен: как проходит процесс

Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен: как проходит процесс

Купюры в тысячу гривен. Фото:
Купюры в тысячу гривен. Фото: "Сегодня"

В рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры, сообщает "Сегодня".

Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.

"Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Самые главные из них – "оконная" защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритового", - объяснил он.

Тищенко добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

"Это позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печать, хранение, обработки и перевозки банкнот", – отметил он.

Купюры в тысячу гривен. Фото: Купюры в тысячу гривен. Фото: "Сегодня"

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию. Тем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.

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