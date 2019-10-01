Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен: как проходит процесс

В рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры, сообщает "Сегодня".\r\nКак отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.\r\n\r\n"Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Самые главные из них – "оконная" защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритового", - объяснил он.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТищенко добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.\r\n\r\n"Это позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печать, хранение, обработки и перевозки банкнот", – отметил он.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКупюры в тысячу гривен. Фото: "Сегодня"\r\nКак сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию. Тем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.\r\n